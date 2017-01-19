Футболиста "Динамо" лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Кроме того, Домагой Вида, так и не явившийся в Шевченковский районный суд Киева на рассмотрение своего дела, оштрафован на 10 200 гривень.
Об этом сообщает Sport.ua.
Скандальная история, связанная с задержанием за управление автомобилем в нетрезвом виде одного из капитанов футбольного клуба «Динамо» (Киев), хорватского легионера Домагоя Виды, завершена.
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Футболист-нарушитель оштрафован, а также лишен прав на вождение сроком на год.
Сам он на суд не явился, отмечает издание. Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел административное дело нарушителя в его отсутствие.
Как сообщал УНИАН, 4 ноября 2016 года, в 4.50 утра хорват был задержан полицией в Киеве на улице Скоропадского за рулем своего Mercedes-Benz. Алкотестер показал содержание в организме Виды 1,51 промилле алкоголя, что в 5 раз превышает допустимую норму.