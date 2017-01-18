Международная федерация футбола хочет отменить офсайды и изменить исполнение пенальти

Один из лучших футболистов в мировой истории а ныне Технический директор Международной федерации футбольных ассоциаций голландец Марко ван Бастен рассказал о возможных нововведениях в правилах футбола немецкому изданию Bild.

«Мне очень интересно, как футбол будет функционировать без правила положения вне игры. Боюсь, многие будут против такого нововведения. Но сейчас футбол больше напоминает гандбол, потому что игроки выстраиваются в линию, создавая настоящую стену. Однако, если отменить офсайд, у нападающих будет больше шансов поразить ворота соперников. Будет больше голов, а это то, чего ждут болельщики. В хоккее на траве офсайд был отменен, но никаких проблем нет», - сказал ван Бастен.

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Кроме того, вместо традиционных пенальти, ФИФА планирует ввести аналог хоккейных буллитов.

«Футболист будет бежать к воротам с расстояния в 25 метров, а для нанесения удара у него будет 8 секунд», – объяснил технический директор ФИФА.

Как сообщал УНИАН, ранее ФИФА расширил количество стран-участниц чемпионата мира по футболу с 32 до 48. Нововведение будет действовать с турниро 2026 года.