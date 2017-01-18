Ван Гаал опроверг информацию о завершении карьеры

Знаменитый голландский специалист Луи ван Гаал заявил, что не принимал решение о завершении тренерской карьеры, сообщает SportArena со ссылкой на Cadenaser.com.

В начале недели голландское издание De Telegraaf утверждало, что 65-летний специалист объявил о своем уходе из футбола, что было распространено мировыми СМИ. При этом в приведенных изданием цитатах наставника прямого указания на это не содержалось, а речь лишь шла о том, что он «возьмет отпуск, а сейчас не думает, что вернется к тренерской карьере».

«Я не завершал карьеру. Сейчас у меня годичный отпуск, а потом все решу. Есть большая вероятность, что я уйду из футбола, но это еще не окончательное решение», — приводит слова ван Гаала Cadenaser.com.

Голландец подчеркнул, что его слова были неверно истолкованы, а журналисты сделали неправильные акценты и выводы из них. «Голландская пресса, как и испанская, пишет то, что хочет и обращает внимание не те вещи. Я лишь сказал, что возможно завершу карьеру, но сейчас не время об этом говорить. По этой причине я взял отпуск, после которого и приму решение. Оно также будет зависеть от имеющихся предложений».

Читайте такжеЛуи ван Гаал объявил о завершении тренерской карьеры - СМИТакже Ван Гаал рассказал о том, что недавно отклонил предложение от Валенсии, однако в будущем не исключает возможности своего возвращения в Испанию. «Месяц назад или около того я получил предложение от Валенсии, но ответил отказом. Однако в следующем году все может измениться, в зависимости от того, как я буду себя чувствовать».

Луи ван Гаал, начинавший свою тренерскую карьеру в Аяксе в 1991 году и с тех пор успевший поработать в Барселоне, АЗ, Баварии и сборной Нидерландов, остается без работы с мая прошлого года после увольнения из Манчестер Юнайте