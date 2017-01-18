Гол украинца Малиновского помог бельгийскому "Генку" выбороть ничью
Украинский полузащитник Руслан Малиновский помог "Генку" выбороть ничью в матче бельгийского чемпионата.
Об этом сообщает ZN.ua.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", вышел на поле в официальном поединке впервые после прошлогодней травмы, которую он получил еще в мае, и сумел отличиться голом.
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"Генк" первым пропустил от "Остенде", но на 55-й минуте дальним ударом Малиновский сумел сравнять счет. Это первый гол украинца в составе бельгийского клуба.
Напомним, полузащитник прибыл в команду в январе 2016 года и отлично зарекомендовал себя в первых 15 играх команды. Но, 1 мая во время матча против "Брюгге" Малиновский получил серьезную травму колена. С тех пор Руслан проходил реабилитацию в клинике Антверпена.