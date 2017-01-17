У "Шахтера" в три раза больше подписчиков в соцсетях, чем у всех остальных команд УПЛ вместе взятых
17:23, 17 января 2017Футбол
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Горняки существенно опережают соперников в популярности в сети.
"Шахтер" имеет огромное преимущество над конкурентами по Интернет-популярности / facebook.com/ResultSports
Донецкий "Шахтер" собрал в социальных сетях более 2,6 млн. подписчиков, что в 3 раза превышает общее количество подписанных болельщиков у других клубов, сообщает RESULT Sports.
У "Шахтера" 2 644 689 подписчиков в Facebook, Google+, Twitter, Instagram, You Tube и Vkontakte, из которых почти полтора миллиона только в Facebook.
Для сравнения, у второго по популярности клуба - киевского "Динамо" - всего 362 139 подписчиков. У идущего третьим днепропетровского "Днепра" - 263 860 поклонников в соцсетях. У остальных девяти клубов УПЛ не более 30 тысяч подписчиков (у каждого), а у замыкающей своеобразную таблицу "Стали" и вовсе 408 подписчиков.
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