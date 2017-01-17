"Шахтер" официально сообщил о подписании форварда "Карпат"

Как сообщает официальный сайт донецкого "Шахтера", экс-футболист львовских "Карпат" подписал соглашение на 3,5 года.

Детали трансфера аргентинского игрока в стан "Горняков" не раскрываются.

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До своего перехода в "Карпаты" нападающий выступал за шведскую "Ассириску", марокканский "Видад", а также аргентинские "Депортиво Мерло" и "Арсенал Саранди". В составе последнего стал чемпионом страны в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, ранее львовская сторона сообщила, что согласовала с донецким "Шахтером" детали трансфера Густаво Бланко-Лещука.