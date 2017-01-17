В английской Премьер-лиге хотят ввести дисквалификацию для игроков-симулянтов

Футбольная ассоциация Англии (FA) предлагает ввести двухматчевую дисквалификацию игроков за симуляцию в чемпионате страны, сообщает Sovsport со ссылкой на Тhe Times.

Президент FA Грег Кларк поддержал данную инициативу. В ближайшее время официальные лица ассоциации посетят Шотландию, где уже действует подобное правило.

В чемпионате Шотландии решение о дисквалификации принимает специальная судейская комиссия, которая после матча просматривает спорные эпизоды и выносит свое заключение.

Ранее бывший глава судейского АПЛ Кит Хэккетт призвал к решительной борьбе с симуляцией на футбольном поле.

Читайте также"Арсенал" и "Тоттенхэм" выиграли очередные матчи английской Премьер-лиги- На прошлой неделе Деле Алли ввел в заблуждение судью Джонатана Мосса, «нырнув» в матче «Тоттенхэм» - «Суонси». А сейчас был обманут арбитр Майк Джонс, который неправомерно назначил пенальти после вопиющей симуляции Роберта Снодграсса в игре «Халл Сити» - «Кристал Пэлас» (3:3). Симуляция, если ее замечают, всегда заслуживает желтой карточки. К сожалению, судьи часто не могут разглядеть такие моменты, и это негативно влияет на репутацию лиги. Это бессовестный обман со стороны игроков, и юные футболисты берут с них пример. Пришло время жестко наказывать симулянтов, - заявил Хэккетт.

На данный момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги лидирует лондонский "Челси", на счету которого 52 очка. у "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" по 45 баллов.