Месси получит беспрецедентное предложение от "Барселоны" - партнеры по команде не против

Футболисты "Барселоны" согласны с позицией руководства клуба, которое намерено предложить Лионелю Месси беспрецедентный в истории клуба личный контракт, сообщает SportArena со ссылкой на Mundo Deportivo.

Перед матчем чемпионата Испании против "Лас Пальмаса" (5:0), в раздевалку "Барселоны" спустился президент клуба Жозеп Бартомеу, который объяснил своим игрокам ситуацию вокруг продления контракта лидером команды Лионелем Месси.

Руководитель блаугранас отметил, что Месси нуждается в предложении такого уровня, от которого невозможно будет отказаться. При этом футболисты команды поддержали такое мнение своего босса, несмотря на то, что в случае подписания новой сделки с Месси, разрыв между самыми высокооплачиваемыми игроками команды и аргентинцем может увеличиться в несколько раз.

Читайте такжеНеймар опередил Месси и Роналду в списке самых дорогих футболистов мираПри этом уже после игры с "Лас Пальмасом" журналистам удалось узнать мнение уругвайского форварда "Барселоны" Луиса Суареса о новом контракте для Месси, а также разузнать у того, что до игры говорил своим игрокам президент.

«Президент сказал нам, что он должен сделать все для продления контракта с Месси. Все в команде восприняли это очень спокойно», — заявил Суарес.

Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

Как ранее сообщали СМИ, "Барселона" пока не делала аргентинцу предложений о продлении сотрудничества.

При этом сам Месси, по слухам, настроен остаться в каталонском клубе, но только хочет, чтобы ему были предложены условия, отражающие его статус в клубе, а также аргентинец желает видеть от боссов блаугранас гарантии по развитию клуба, которые подразумевает улучшение спортивной инфраструктуры и привлечение мировых топ-футболистов.

В нынешнем сезоне на счету Месси 14 голов в 15 матчах Примеры.