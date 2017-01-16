Лучший бомбардир в истории "Шахтера" перешел из "Милана" в московский "Спартак"

Бразильский футболист Луис Адриано прилетел в Москву для подписания контракта со столичным "Спартаком", сообщает ТАСС.

По данным агентства, cоглашение будет подписано на срок 3,5 года.

Ранее форвард прошел медобследование для "Спартака". Таким образом, 29-летний бразилец 18 января отправится с командой на первый зимний сбор в ОАЭ.

В марте 2007 года Луис Адриано в возрасте 19 лет перешел в донецкий "Шахтер", в составе которого он пять раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА в сезоне-2008/09. Бразильский форвард является лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" - 128 мячей.

2 июля 2015 года он перешел в итальянский "Милан" за €8 млн, подписав контракт на пять лет. В первом сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча. В текущем сезоне он провел лишь семь игр, не забив ни одного гола. По итогам 2016 года издание La Repubblica признала Луиса Адриано абсолютно худшим футболистом чемпионата Италии.

В Бразилии Луис Адриано выступал за "Интернасьонал" из родного города Порту-Алегри. В декабре 2006 года Луис Адриано в составе "Интернасьонала" выиграл клубный чемпионат мира.

За сборную Бразилии Луис Адриано провел четыре матча, дебютировав в ноябре 2014 года во встрече с турками (4:0). С марта 2015 года он в сборную не вызывался.