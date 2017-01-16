Полузащитник "Карпат" перешел в "Зарю"

Первым новичком «Зари» в 2017-ом году стал экс-игрок львовских «Карпат» Гегам Кадимян, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Контракт игрока с клубом рассчитан на два года.

Ранее Кадимян выступал за харьковский «Арсенал», «Титан» из Армянска, ПФК «Сумы», «Говерлу», «Олимпик» и «Карпаты». В марте 2016-го года Гегам дебютировал за сборную Армении за которую провёл 2 матча.

Читайте такжеАргентинец Бланко-Лещук перешел из "Карпат" в "Шахтер"За свой прежний клуб львовские «Карпаты» Гегам сыграл 15 матчей в чемпионате и 1 матч в Кубке, но голов не забивал. В общей сложности, в сезоне 2016/17 на счету игрока 268 сыгранных минут в Премьер-лиге.

Выступая за «Олимпик», он провёл 36 игр в чемпионате и 5 матчей в Кубке, забив 7 мячей в чемпионате, плюс 2 гола в Кубке страны.