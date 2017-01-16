"Шальке" может отказаться от выкупа Коноплянки из-за финансовых проблем - СМИ

Немецкий «Шальке» может не выкупить контракт Евгения Коноплянки у испанской «Севильи» из-за финансовых проблем, сообщает Bild.

Сумма выкупа составляет 12,5 млн евро, что слишком накладно для кулба из Гельзенкирхена и может вынудить отказаться от соответствующей опции в арендном соглашении украинца.

Читайте такжеКоноплянка и Срна попали в команду недели Лиги Европы Альтернативой Коноплянке называется хавбек Даниэль Калиджури, который может перейти в «Шальке» летом на правах свободного агента, если не продлит истекающий контракт с нынешним клубом "Вольфсбургом".

При этом, при переходе Коноплянки в немецкий клуб «Севилья» сообщала, что «Шальке» арендует украинца с обязательным правом выкупа.

Коноплянка перешел в немецкий елуб на правах аренды 30 августа 2016 года. В нынешнем сезоне Коноплянка сыграл за «Шальке» 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал голевую передачу.