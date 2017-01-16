Неймар опередил Месси и Роналду в списке самых дорогих футболистов мира

Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал новую версию своего рейтинга Топ-100 самых дорогих футболистов мира, сообщается на официальном сайте организации.

По версии центра, самым дорогим игроком на данный момент является бразилец Неймар из "Барселоны" - 246,8 млн евро.

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Игрок мадридского "Реала" Криштиану Роналду, считающийся лучшим футболистом мира на данный момент, в рейтинге самых дорогих занимает лишь 7-е место - 126,5 млн. евро. Португалец почти в два раза дешевле Неймара.

Всего в Топ-10 представлены пять игроков из клубов Испании, четыре - Англии и один - Италии.