Роналду бросил мяч в соперника в матче чемпионата Испании (видео)

Лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду не сдержал эмоций во время матча чемпионата Испании против "Севильи" и бросил мячом в соперника перед исполнением пенальти. Видео данного эпизода выложено в YouTube.

После назначения пенальти в ворота андалузского клуба, который собирался пробить Роналду, Витоло пнул по 11-метровой отметке. В ответ португалец швырнул в испанца мячом. Судья не заметил этого эпизода, и футболисты избежали желтых карточек.

Читайте такжеРоналду - это результат тренировок, он не естественный - ИбрагимовичРоналду реализовал пенальти, но матч завершился неожиданной победой соперников. "Севилья" выиграла со счетом 2:1 и прервала рекордную 40-матчевую серию "Реала" без поражений. До этого "Реал" последний раз проигрывал в апреле 2016-го года. уступив в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов немецкому «Вольфсбургу» со счетом 0:2. После этого "Реал" во всех официальных играх одержал 30 побед при 10 ничьих. В последнем матче команда превзошла достижение своего извечного соперника "Барселоны" - 39 игр без поражений.