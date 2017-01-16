"Динамо" отправилось на первый сбор в зимнее межсезонье в Испанию

Рано утром понедельника, 16 января, команда киевского «Динамо» отправилась в Испанию на первый тренировочный сбор, сообщает официальный сайт клуба.

Из Киева в Испанию не полетели все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Испании. В частности - Вида, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Из-за проблем с визой с командой не поехал голкипер Георгий Бущан, который присоединится к общему сбору через несколько дней.

Главный тренер Сергей Ребров вызвал на сбор следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

Ранее был утвержден окончательный список товарищеских матчей киевского «Динамо» на тренировочном сборе в Испании. В течение этого сбора команда проведет пять спаррингов - против «Санкт-Паули» (Германия), «Тяньцзинь Теда» (Китай), «Лиферинг» (Австрия), «Сувон Самсунг Блувингз» (Южная Корея) и ЦСКА (София, Болгария).

Матчи пройдут с 21 по 30 января.