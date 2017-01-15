Аргентинец Бланко-Лещук перешел из "Карпат" в "Шахтер"

Львовские «Карпаты» и донецкий «Шахтер» договорились о трансфере Густаво Бланко-Лещука, сообщает информационный центр ФК «Карпаты».

Нападающий покинул Анталью, где свои сборы проводят «зелено-белые» и отправился в испанскую Ла-Мангу, в лагерь «Шахтера», для прохождения медосмотра и подписания личного контракта.

"ФК «Карпаты» искренне благодарен Густаво за время, проведенное в львовской команде, и желает ему дальнейших успехов", - отмечается в сообщении.

Густаво Бланко-Лещук перешел в «Карпаты» в феврале 2016 года. Сразу закрепился в команде на позиции центрального нападающего. Всего за «львов» сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов.