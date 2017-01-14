Срна продолжит выступать за "Шахтер": "Я определился и хочу остаться в команде"

Лидер "Шахтера" правый защитник Дарио Срна остается в комнаде и не будет переходить в испанскую "Барселону" в ближайшее время, сообщил сам футболист в интервью телеканалу "Футбол 1".

Капитан команды отметил, что принял правильное решение.

Читайте такжеСМИ узнали, сколько "Барселона" готова платить Срне«Я и раньше говорил, что мое сердце в Шахтере, поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в Шахтере и выиграть с этой командой чемпионат», — отметил Срна.

«Принял правильное решение. Информацию о Барселоне не буду комментировать, ведь это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в Шахтере», - добавил игрок.

Как сообщал УНИАН, слухи об уходе Срны из "Шахтера" в "Барселону" ходили с осени прошлого года. Каталонцы видели в хорватском игроке потенциальную замену Алейшу Видалю, который практически не выходит на поле в составе "сине-гранатовых".