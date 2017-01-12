Украина сохранила 30 место в рейтинге ФИФА
12:42, 12 января 2017Футбол
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ФИФА опубликовала обновленный рейтинг футбольных сборных мира.
Сборная Украины по футболу сохранила позиции в рейтинге ФИФА / Фото УНИАН
Международная федерация футбольных ассоциаций 12 января 2017 года опубликовала новый рейтинг национальных сборных, согласно которому сборная Украины осталась на 30 месте, сообщает официальный сайт ФИФА.
На счету у нашей команды 804 балла, как и в прошлом рейтинге.
В целом в рейтинге вплоть до 35-го места без изменений. На первом месте по-прежнему сборная Аргентины, на втором – Бразилии, на третьем – Германии.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 9 февраля 2017 года.
Рейтинг ФИФА
1. Аргентина 1634
2. Бразилия 1544
3. Германия 1433
4. Чили 1404
5. Бельгия 1368
6. Колумбия 1345
7. Франция 1305
8. Португалия 1229
9. Уругвай 1187
10. Испания 1166
(30). Украина 804
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