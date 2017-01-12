"Шахтер" со следующего сезона хочет перебраться в Харьков на постоянной основе

Об этом заявил генеральный директор клуба Сергей Палкин, передает football.ua.

«Мы сделали заявку на Харьков в УЕФА. Нельзя проводить одну игру там, а другую - еще где-то, так УЕФА не разрешает. Если они на этой стадии разрешили играть в Харькове, то мы плей-офф проводим в Харькове. Евроматчи будут в Харькове, а по остальным будем смотреть», – заявил Палкин.

"На данном этапе мы заточены на Харьков. Мы по максимуму хотим загрузить город Харьков нашими играми. Посмотрим, как у нас это получится, но мы будем прилагать максимум усилий. Сколько мы игр в Харькове проводили – стадион практически полный. Я уверен, что если мы будем играть там в чемпионате Украины, то меньше 10 тысяч там не будет никогда. А сегодня в чемпионате Украины даже 8 тысяч считается серьезным показателем", – добавил он.

Ранее стало известно, матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу между "Шахтером" и испанской "Сельтой" состоится 23 февраля в Харькове.