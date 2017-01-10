В столице Аргентины спилили пол-статуи Месси
Вандалы спилили верхнюю часть туловища.
В столице Аргентины Буэнос-Айресе повреждена статуя Лионеля Месси, сообщил сам футболист в своем Twitter.
Вандалы спилили верхнюю часть туловища, оставив только ноги. Пропал также мяч, который был возле ноги игрока.
"У Аргентины самые позорные поклонники в мире", - подписал фото игрок.
Читайте такжеАргентинец Тевес обгонит Роналду и Месси в списке самых высокооплачиваемых футболистов мираСтатую установили летом в рамках кампании, участники которой пытались убедить Месси вернуться в сборную Аргентины. Футболист объявил об уходе из команды после того, как аргентинцы проиграли чилийцам в финале Кубка Америки. Месси тогда не забил пенальти в серии послематчевых ударов.
В августе 2016 года Месси решил вернуться в сборную.
Мэр Буэнос-Айреса пообещал, что статуя футболиста будет восстановлена.