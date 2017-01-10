ФИФА расширила количество участников Чемпионата мира до 48 команд

Совет ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) принял решение об увеличении числа участниц турнира до 48 команд, сообщается в Twitter организации.

По новому формату команды будут разделены на 16 групп по 3 участника в каждой. Две лучшие будут выходить в плей-офф - 1/16 финала.

Расширение произойдет на турнире 2026 года.

Детали реформы и формат отбора команд будут опубликованы позже.

Накануне СМИ уже анонсировали расширение количества участников мундиаля. Сообщалось, что от Европы в турнире выступят 16 сборных, квота Африки составит 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии — 8,5, Южной Америки — 6,5, Северной и Центральной Америки — 6,5, Океании — одна команда.