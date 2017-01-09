Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА

Форвард Мадридского "Реала" стал во второй раз подряд, а также пятый раз в карьере лучшим футболистом мира.

Претендентами на звание лучшего футболиста были: Криштиану Роналду ("Реал Мадрид"), Лионель Месси ("Барселона") и Антуан Гризман ("Атлетико Мадрид").

В своей речи он поблагодарил коллег по клубу и сборной, а также своим соперникам и семье.

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"Я не могу забыть этот невероятный год. Спасибо за то, что голосовали за меня", - сказал он.

Не обошел вниманием прессу и тренеров.

Как сообщал УНИАН, ФИФА назвала лучшую команду 2016-го года. В нее попали 9 представителей испанской Примеры: пятеро - из "Реала" и четверо - из "Барселоны".