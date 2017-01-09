Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2016 года по версии ФИФА
Церемония награждения проходила сегодня вечером в Цюрихе.
Форвард Мадридского "Реала" стал во второй раз подряд, а также пятый раз в карьере лучшим футболистом мира.
Претендентами на звание лучшего футболиста были: Криштиану Роналду ("Реал Мадрид"), Лионель Месси ("Барселона") и Антуан Гризман ("Атлетико Мадрид").
В своей речи он поблагодарил коллег по клубу и сборной, а также своим соперникам и семье.
Читайте такжеФИФА приняла решение расширить чемпионат мира до 48 команд - СМИ
"Я не могу забыть этот невероятный год. Спасибо за то, что голосовали за меня", - сказал он.
Не обошел вниманием прессу и тренеров.
Как сообщал УНИАН, ФИФА назвала лучшую команду 2016-го года. В нее попали 9 представителей испанской Примеры: пятеро - из "Реала" и четверо - из "Барселоны".
Congratulations, @Cristiano Ronaldo!
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2016