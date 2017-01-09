ФИФА назвала лучшую команду 2016-го года

20:28, 09 января 2017
Футбол
1709

9 января в Цюрихе состоялась церемония награждения ФИФА. В первую очередь объявлена команда года FIFpro.

В топ-11 попали 5 игроки

В нее попали 9 представителей испанской Примеры: пятеро - из "Реала" и четверо - из "Барселоны", передает Проспорт.

На сцену поднялись только 7, ведь игроки "Барселоны" во главе с Лионелем Месси не прибыли на церемонию.

Читайте такжеФИФА приняла решение расширить чемпионат мира до 48 команд - СМИ

Однако Андрес Иньеста записал видеообращение к болельщикам, которое показали во время гала-вечера.

В команде не нашлось места для Антуана Гризманна, который попал в номинацию The Best, которую ФИФА вручит лучшему игроку года.

Команда года ФИФА

Вратарь: Нойер

Защитники: Алвеш, Пике, Рамос, Марсело

Полузащитники: Модрич, Кроос, Иньеста

Нападающие: Месси, Суарес, Роналду

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФИФА#команда