ФИФА назвала лучшую команду 2016-го года

В нее попали 9 представителей испанской Примеры: пятеро - из "Реала" и четверо - из "Барселоны", передает Проспорт.

На сцену поднялись только 7, ведь игроки "Барселоны" во главе с Лионелем Месси не прибыли на церемонию.

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Однако Андрес Иньеста записал видеообращение к болельщикам, которое показали во время гала-вечера.

В команде не нашлось места для Антуана Гризманна, который попал в номинацию The Best, которую ФИФА вручит лучшему игроку года.

Команда года ФИФА

Вратарь: Нойер

Защитники: Алвеш, Пике, Рамос, Марсело

Полузащитники: Модрич, Кроос, Иньеста

Нападающие: Месси, Суарес, Роналду