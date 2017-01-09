ФИФА назвала лучшую команду 2016-го года
20:28, 09 января 2017Футбол
1709
9 января в Цюрихе состоялась церемония награждения ФИФА. В первую очередь объявлена команда года FIFpro.
В топ-11 попали 5 игроков "Реала" / twitter.com/FIFAcom
В нее попали 9 представителей испанской Примеры: пятеро - из "Реала" и четверо - из "Барселоны", передает Проспорт.
На сцену поднялись только 7, ведь игроки "Барселоны" во главе с Лионелем Месси не прибыли на церемонию.
Читайте такжеФИФА приняла решение расширить чемпионат мира до 48 команд - СМИ
Однако Андрес Иньеста записал видеообращение к болельщикам, которое показали во время гала-вечера.
В команде не нашлось места для Антуана Гризманна, который попал в номинацию The Best, которую ФИФА вручит лучшему игроку года.
Команда года ФИФА
Вратарь: Нойер
Защитники: Алвеш, Пике, Рамос, Марсело
Полузащитники: Модрич, Кроос, Иньеста
Нападающие: Месси, Суарес, Роналду
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter