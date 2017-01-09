Стало известно, где "Шахтер" сыграет домашний матч с "Сельтой"

Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

"Решение принято. Окончательное. Лига Европы. Футбол. Шахтер – Сельта. Харьков, 23 февраля", - написала Светличная.

Она отметила, что в 2017 году в Харьковской области пройдет еще ряд спортивных соревнований международного уровня.

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"Матчи Лиги Европы 2017 года по футболу пройдут у нас (надеюсь именно на матчи). В феврале состоится игра Кубка Федерации по теннису между женскими сборными Украины и Австралии. С марта матчи Лиги Чемпионов по гандболу пройдут также в Харькове, поскольку мы договорились, что украинский чемпион по мужскому гандболу, запорожский "Мотор", европейские матчи будет играть в Харькове. 4 июня на стадионе "Металлист" состоится финал Кубка Украины по футболу. Право на проведение финала было получено в непростой конкуренции с другими регионами", - отметила председатель ОГА.

Светличная также добавила, что в настоящее время продолжается работа для того, чтобы в сентябре в Харькове прошел отборочный матч Чемпионата мира по футболу Украина – Турция.

Как сообщалось, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Сельтой" запланирован на 16 февраля в Испании, а ответный матч состоится 23 февраля в Украине.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Союз европейских футбольных ассоциаций якобы разрешил донецкому футбольному клубу, который на протяжении последних двух лет проводил матчи еврокубков во Львове, принимать поединок 1/16 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» в Харькове.