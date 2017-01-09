ФИФА приняла решение расширить чемпионат мира до 48 команд - СМИ

Об этом сообщает ZN,UA, ссылаясь на издание Globo.

Представители всех стран-членов ФИФА на собрании в Цюрихе предварительно договорились о формате из 48 команд, а от идеи с расширением до 40 сборных было решено отказаться.

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Официально об этом решении будет объявлено на собрании Совета ФИФА уже завтра, 10 января. При этом новые правила вступят в силу, начиная с розыгрыша мирового первенства в 2026 году, а потому ближайшие два чемпионата мира в 2018 и 2022 годах, которые состоятся в России и Катаре соответственно, пройдут по прежней схеме и с 32 командами-участницами.

По прогнозам аналитиков, прибыль от проведения чемпионата мира вырастет на 20 процентов. Так, согласно исследованию ФИФА, чистая прибыль может увеличиться на 640 миллионов долларов.