Стала известна трансферная цена Ракицкого
"Шахтер" повесил ценник на одного из своих лидеров.
Турецкий журналист Фират Гунайер выложил на своей странице в Twitter соответствующий документ, который донецкий "Шахтер" направил турецкому "Бешикташу" в ответ на трансферный запрос относительно Ракицкого.
Судя по опубликованным данным, чемпион Украины готов продать своего центрального защитника за 30 миллионов евро.
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Накануне агент игрока Вадим Шаблий заявил, что Ярослав Ракицкий не будет выступать в чемпионате России.
"Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет", - заявил агент он.
Как сообщал УНИАН, еще до Нового года через финансовые ограничения ФИФА "Бешикташ" хотел взять игрока в аренду с правом выкупа летом за 3,5-4 миллиона евро.
4) Herkes soruyor..Vida niye olmadı..Rakitsky niye olmadı diyor..— Fırat Günayer (@firatgunayer) 8 января 2017 г.
Işte bu yüzden olmuyor.. pic.twitter.com/X6L7g7053s