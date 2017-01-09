Стала известна трансферная цена Ракицкого

Турецкий журналист Фират Гунайер выложил на своей странице в Twitter соответствующий документ, который донецкий "Шахтер" направил турецкому "Бешикташу" в ответ на трансферный запрос относительно Ракицкого.

Судя по опубликованным данным, чемпион Украины готов продать своего центрального защитника за 30 миллионов евро.

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Накануне агент игрока Вадим Шаблий заявил, что Ярослав Ракицкий не будет выступать в чемпионате России.

"Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет", - заявил агент он.

Как сообщал УНИАН, еще до Нового года через финансовые ограничения ФИФА "Бешикташ" хотел взять игрока в аренду с правом выкупа летом за 3,5-4 миллиона евро.