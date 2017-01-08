СМИ узнали, сколько "Барселона" готова платить Срне

История с возможным трансфером Дарио Срны в "Барселону" продолжается. Стало известно, какую зарплату готов платить каталонский клуб защитнику "Шахтера".

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Как сообщает Mundo Deportivo, это 2 миллиона евро в год, передает ТСН-Проспорт.

Отмечается, что хорват хочет встретиться с руководством "Барселоны", чтобы обсудить 1,5-летний контракт и возможность получения бонусов.

Ранее пресса писала, что футболист откажется от перехода из-за низкой зарплаты. Но готов согласиться при условии повышения ее в следующем сезоне.