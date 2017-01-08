СМИ узнали, сколько "Барселона" готова платить Срне
16:39, 08 января 2017Футбол
1903
Футболист хочет встретиться с руководством круба и обсудить детали.
Дарио Срна / REUTERS
История с возможным трансфером Дарио Срны в "Барселону" продолжается. Стало известно, какую зарплату готов платить каталонский клуб защитнику "Шахтера".
Читайте такжеСрна лидирует в рейтинге самых эффективных футболистов чемпионата Украины
Как сообщает Mundo Deportivo, это 2 миллиона евро в год, передает ТСН-Проспорт.
Отмечается, что хорват хочет встретиться с руководством "Барселоны", чтобы обсудить 1,5-летний контракт и возможность получения бонусов.
Ранее пресса писала, что футболист откажется от перехода из-за низкой зарплаты. Но готов согласиться при условии повышения ее в следующем сезоне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter