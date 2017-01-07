"Реал" уничтожил команду Кравца в чемпионате Испании‍

Об этом сообщает ТСН.

"Сливочные" разгромили команду украинца Артема Кравца "Гранаду" - 5:0.

За полчаса игры счет уже был 4:0.

Голы забили: Иско (12', 31'), Карим Бензема (20'), Криштиану Роналду (27') и Карлос Касемиро (58').

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Отметим, что Кравец отыграл весь матч.

Мадридцы продолжают лидировать в турнирной таблице с 40 очками. У "Барселоны", идущей второй, сейчас 34. "Гранада" же находится на предпоследнем месте.