"Реал" уничтожил команду Кравца в чемпионате Испании
17:15, 07 января 2017Футбол
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Мадридский "Реал" одержал уверенную победу в матче 17-го тура чемпионата Испании.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.
"Сливочные" разгромили команду украинца Артема Кравца "Гранаду" - 5:0.
За полчаса игры счет уже был 4:0.
Голы забили: Иско (12', 31'), Карим Бензема (20'), Криштиану Роналду (27') и Карлос Касемиро (58').
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Отметим, что Кравец отыграл весь матч.
Мадридцы продолжают лидировать в турнирной таблице с 40 очками. У "Барселоны", идущей второй, сейчас 34. "Гранада" же находится на предпоследнем месте.
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