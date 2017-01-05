"Порту" заинтересован в приобретении лидера "Шахтера" Тайсона — СМИ

Португальский "Порту" заинтересован в приобретении вингера донецкого "Шахтера" Тайсона, сообщает SportArena со ссылкой на Record.

Руководство Порту уже встретилось с агентом игрока Алсионе Дорнеллесом по поводу перехода игрока. Более того, по информации источника, бразилец уже даже подписал предварительно 3-х летний контракт с "Драконами". Сообщается, что он должен стать усилением для главного тренера португальского клуба Нуну Санту на левом фланге.

Прокомментировал интерес к своему клиенту и Дорнеллес. Он акцентировал внимание на том, что как и до этого, будущее Тайсона зависит полностью от руководства Шахтера.

Читайте такжеТурецкий "Фенербахче" предложит "Шахтеру" за Тайсона 7 миллионов евро«Мы открыты к любым переговорам, однако важно, чтобы Порту с Шахтером сумели договориться между собой. С нашей стороны трижды предпринимались попытки обсудить возможность продления контракта с Горняками. Поэтому, в первую очередь по вопросу трансфера следует обращаться к руководству донетчан», — сказал агент бразильца.

Тем не менее, в данный момент Тайсон еще связан договором с Шахтером. Для того, чтобы совершить переход зимой, португальцам придется заплатить Горнякам 5 миллионов евро. К тому же, не заинтересован отпускать полузащитника и главный тренер донетчан Паулу Фонсека. Недавно наставник Шахтера сообщил, что считает вингера важным игроком команды.

Напомним, что ранее Тайсоном интересовался также Интернасьонал, с которым представитель бразильца уже даже успел провести переговоры, однако так и не сумел согласовать переход с руководством Горняков.

Тайсон перебрался в Шахтер в начале 2013 года. За него руководство донецкого клуба заплатило Металлисту 15,2 миллиона евро. В текущем сезоне вингер сыграл в 24 матчах, в которых отметился 7 голами.