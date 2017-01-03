"Динамо" сложило цену Виде: 10 миллионов евро - СМИ
14:50, 03 января 2017Футбол
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Итальянский "Торино" ведет конкретные переговоры с украинским клубом.
Домагой Вида может оказаться в клубе итальянского чемпионата / УНИАН
Итальянский «Торино» хочет усилиться защитником «Динамо» Домагоем Видой, сообщает Трибуна со ссылкой на Tuttomercatoweb.
В свою очередь, киевский клуб готов отпустить игрока в Италию за 10 млн евро.
Альтернативным вариантом усиления для итальянцев является Йозо Шимунович из «Селтика».
Ранее в покупке 27-летнего хорвата также высказывали заинтересованность турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай».
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