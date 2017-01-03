"Динамо" сложило цену Виде: 10 миллионов евро - СМИ

Итальянский "Торино" ведет конкретные переговоры с украинским клубом.

Итальянский «Торино» хочет усилиться защитником «Динамо» Домагоем Видой, сообщает Трибуна со ссылкой на Tuttomercatoweb. В свою очередь, киевский клуб готов отпустить игрока в Италию за 10 млн евро. Альтернативным вариантом усиления для итальянцев является Йозо Шимунович из «Селтика». Ранее в покупке 27-летнего хорвата также высказывали заинтересованность турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай».

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