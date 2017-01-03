Экс-игрок сборной Украины покинул российский "Рубин"

Российский футбольный клуб "Рубин" (Казань) официально подтвердил уход из команды бывшего игрока сборной Украины Марко Девича, сообщает официальный сайт клуба.

"31 декабря 2016 года срок контракта нападающего Марко Девича подошел к концу. Футбольный клуб «Рубин» искренне благодарит Марко за его работу и преданность команде. От всей души желаем нападающему удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 3 января.

Читайте такжеИгрок сборной Украины Девич перешел в команду второго дивизиона КатараМарко Девич выступал за «Рубин» с февраля 2014 года. Полсезона, с января по июнь 2015 года, провел в аренде в клубе «Аль Райан» (Катар). За «Рубин» сыграл 49 матчей, в которых забил 14 голов.

Натурализованный серб Девич выступал в Украине с 2005 по 2014 году за "Волынь", "Металлист" и "Шахтер". С 2008 по 2014 годы выступал в составе сборной Украины. Провел 35 игр, забил 7 голов.