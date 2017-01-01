"Арсенал" и "Тоттенхэм" выиграли очередные матчи английской Премьер-лиги

В английской Премьер-лиге состоялись заключительные матчи 19-го тура английской Премьер-лиги, в которых "Тоттенхэм" обыграл "Уотфорд", а "Арсенал" был сильнее "Кристал Пэлас" сообщает официальный сайт лиги.

"Тоттенхэм" в гостевом матче забил три гола в ворота "Уотфорда" еще в первом тайме. Сначал дубль сделал Гарри Кэйн, забивший голы на 27-й и 33-й минутах. А на 41-й Деле Алли довел счет до крупного - 3:0. В самом начале второго тайма, на 47-й минуте Алли сделал дубль - 4:0. И только в самой концовке матча, на 90-й минуте, Юнес Кабул забил единственный гол в составе "Уотфорда" - 1:4.

"Арсенал" на своем поле забил по голу в каждом тайме в ворота "Кристал Пэлас". На 17-й минуте счет открыл точным ударом Оливье Жиру, а на 56-й преимущество лондонцев удвоил Алекс Ивоби.

Накануне "Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0, а лидер чемпионата лондонский "Челси" обыграл "Сток Сити" (4:2) и одержал 13-ю победу подряд.

В турнирной таблице после 19 матчей у "Челси" 49 очков, "Ливерпуля" - 43, "Арсенала" - 40, "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" - по 39. Замыкает шестерку сильнейших "Манчестер Юнайтед" - 36 очков.