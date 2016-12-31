Полузащитник "Зари" Караваев перешел в "Фенербахче"

Полузащитник «Зари» Александр Караваев переходит в футбольный клуб «Фенербахче», сообщил официальный сайт "Зари".

Главный тренер «Фенербахче» голландский специалист Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтёр» и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трёхстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтёра» вернуть игрока досрочно нет.

Читайте такжеСборная Украины начнет матч с Сербией полурезервным составомПосле долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтёр», которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом «Заря», в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договорённость о переходе.

Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари» в Национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Именно из «Зари» Александр получил вызов в национальную сборную Украины.