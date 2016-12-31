Роналду - это результат тренировок, он не естественный - Ибрагимович

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился мнением о трех коллегах - Роналдо, Роналдиньо и Криштиану Роналду, сообщает ТСН Проспорт со ссылкой на ESPN.

Шведская звезда выделил бразильца Роналдо. "Роналдо - это олицетворение футбола. Что бы он ни делал, все вызывало восхищение - дриблинг, бег, голы... Это был настоящий феномен. Это не результат тренировок, такого футболиста не сделать, им надо родиться. Он такой только один".

Читайте такжеКитайский клуб готов заплатить за Роналду 300 миллионов евро "С Роналдиньо мы играли вместе в "Милане". Тогда был не лучший период в его карьере, но мне нравилось играть вместе с ним, он носился по полю со своей прической, шел в обводку и при желании мог сделать детей из тех, кто ему противостоял", - продолжил Он.

"Что же до третьего, то с ним мы не поиграли. Это другой случай, потому что Криштиану - это результат тренировок. Он не естественный", - рассказал Ибрагимович.

Как сообщал УНИАН, Роналду в 2016-м году стал четырехкратным обладателем "Золотого мяча" лучшему футболисту мира.