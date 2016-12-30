Сборные Украины и Косово не будут проводить матчей в январе - ФИФА
Международная федерация опубликовала список игр национальных команд в первом месяце нового года.
Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) опубликовала список товарищеских матчей национальных сборных на январь 2017-го года. сообщается на сайте FIFA.
Все соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2018, кроме команды Косово, проведут товарищеские матчи.
Вот список матчей:
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9 января - Марокко - Финляндия (Аль Айн, ОАЭ)
10 января - Китай - Исландия (Наньнин, Китай) - турнир 4-х команд
11 января - Чили - Хорватия (Наньнин, Китай) - турнир 4-х команд
13 января - Словения - Финляндия (Абу Даби, ОАЭ)
14-15 января - Хорватия (Наньнин, Китай) - игра турнира Китай-Исландия
14-15 января - Исландия (Наньнин, Китай) - игра турнира Чили-Хорватия
8 февраля - Мексика - Исландия (Уитни - Лас Вегас, США)
Как сообщал УНИАН, следующий матч в отборочном турнире на ЧМ-2018 сборная Украины проведет 24-го марта с лидером группы – сборной Хорватии.
В случае победы над хорватами украинцы выйдут на 1-е место в группе по итогам первого круга.