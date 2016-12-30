Сборные Украины и Косово не будут проводить матчей в январе - ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (FIFA) опубликовала список товарищеских матчей национальных сборных на январь 2017-го года. сообщается на сайте FIFA.

Все соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2018, кроме команды Косово, проведут товарищеские матчи.

Вот список матчей:

Читайте такжеГлавный тренер сборной Украины Шевченко отказался проводить зимний сбор - СМИ4 января - Турция - Молдова (Ялова, Турция)

9 января - Марокко - Финляндия (Аль Айн, ОАЭ)

10 января - Китай - Исландия (Наньнин, Китай) - турнир 4-х команд

11 января - Чили - Хорватия (Наньнин, Китай) - турнир 4-х команд

13 января - Словения - Финляндия (Абу Даби, ОАЭ)

14-15 января - Хорватия (Наньнин, Китай) - игра турнира Китай-Исландия

14-15 января - Исландия (Наньнин, Китай) - игра турнира Чили-Хорватия

8 февраля - Мексика - Исландия (Уитни - Лас Вегас, США)

Как сообщал УНИАН, следующий матч в отборочном турнире на ЧМ-2018 сборная Украины проведет 24-го марта с лидером группы – сборной Хорватии.

В случае победы над хорватами украинцы выйдут на 1-е место в группе по итогам первого круга.