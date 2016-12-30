Китайский клуб готов заплатить за Роналдо 300 миллионов евро

Китайский клуб, имя которого не раскрывается, готов заплатить 300 миллионов евро за лидера сборной Португалии и «Реала» (Мадрид) Криштиану Роналду, сообщил агент форварда Жорже Мендеш Sky Sport.

«Самому Роналду пообещали зарплату более чем 100 миллионов евро в год. Но деньги — это не все. "Реал" — это его жизнь», — заявил Мендеш.

Читайте такжеGlobe Soccer Awards-2016: Роналду – лучший футболист, "Реал" — лучший клуб, Перес - лучший президентВ Мадриде, по данным испанской прессы, Роналду зарабатывает 427 тысяч евро в неделю. Самый большой доход в мире получает аргентинский форвард китайского «Хэбэй Форчун» Эсекиэль Лавесси (577 тысяч евро в неделю).

Роналду является действующим обладателем «Золотого мяча». Всего игрок завоевал четыре титула лучшего игрока мира по итогам года.