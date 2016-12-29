"Барселона" предложила Срне контракт и ждет решение игрока - СМИ

"Барселона" предложила капитану "Шахтера" Дарио Срне контракт на полтора года и ожидает решение игрока по переходу в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Если Срна согласится на переход, то он существенно потеряет в зарплате по сравнению с деньгами, которые он он получает в "Шахтере".

Кроме того, трансфер возможет лишь при условии, если Срна получит от "Шахтера" статус свободного агента. Ранее президент донецкого клуба Ринат Ахметов обещал предоставить футболисту такой статус в случае, если он договорится с "Барселоной" по условиям контракта.

Напомним, "Барселона" желает приобрести Срну вместо Алейша Видаля, который проиграл конкуренцию за место в основном составе, но пока что не желает переходить в другой клуб.