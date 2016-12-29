Экс-вратарь киевского "Динамо" может стать одноклубником Селезнева в Турции

Бывший вратарь киевского "Динамо" Александр Рыбка в ближайшее время может стать игроком турецкого "Карабюкспора". Об этом сообщил турецкий журналист Эртан Сюзгюн на своей странице в Twitter, передает Tribuna.com.

"Карабюкспор" договорился с голкипером "Динамо" Рыбкой. В ближайшие дни он приедет в Турцию", - написал Сюзгюн.

Напомним, в декабре у Рыбки завершился контракт с киевским "Динамо", и он стал свободным агентом. Ранее, кроме "Динамо", он выступал за киевскую "Оболонь" и донецкий "Шахтер".

Как сообщал УНИАН, в минувший понедельник стало известно о переходе в "Карабюкспор" экс-форварда "Днепра" и "Шахтера" Евгения Селезнева.