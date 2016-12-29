Аргентинец Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Аргентинский форвард "Бока Жуниорс" Карлос Тевес перешел в "Шанхай Шеньхуа" и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом сообщает официальный сайт китайского клуба.

За Тевеса "Бока Жуниорс" должна получить 10 миллионов евро. При этом, 32-летний футболист, по предварительной информации, будет иметь контракт по схеме 1+1 с зарплатой размером 40 миллионов евро в год (около 770 тысяч евро в неделю).

Ранее самым высокооплачиваемым футболистом мира считался аргентинский нападающий китайского "Хэбэй Форчун" Эсекиэль Лавесси. Его зарплата составляет 577 тысяч евро в неделю. При этом, форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает 427 тысяч евро в неделю, а форвард "Барселоны" Лионель Месси - 316 тысяч евро в неделю.

Напомним, Карлос Тевес ранее несколько лет выступал за европейские клубы - английские "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также туринский "Ювентус". Кроме того, форвард с 2004 года играет за сборную Аргентины.