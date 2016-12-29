Президент ФФУ Павелко: Хотим поехать на ЧМ-2018, но чтобы он был не в России

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко в интервью газете "Сегодня" выразил свою позицию относительно возможной поездки сборной Украины на чемпионат мира 2018 года в Россию.

"Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России", - заявил Павелко.

При этом, он подчеркнул, что на данный момент рано обсуждать возможность отказа сборной Украины от поездки на российский мундиаль, поскольку сборная Украины еще не завоевала путевку на турнир.

"Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать — ехать, не ехать. К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Но опять же я не хотел бы это комментировать, потому что мы еще не завоевали путевку на чемпионат мира", - сказал президент ФФУ.

Павелко также добавил, что если сборная Украины получит право играть на ЧМ-2018, решение о ее поездке в Россию будет принимать Исполком ФФУ с учетом мнения общественности.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что решение о возможном бойкоте ЧМ-2018 будет принимать ФФУ.