Инспекция УЕФА готова разрешить Харькову принимать международные матчи - СМИ

Специальная инспекция УЕФА завершила проверку харьковского стадиона "Металлист" на возможность проведения международных матчей и покинула Украину с хорошими впечатлениями. Об этом сообщает Sport Arena.

Руководство харьковской арены предоставило инспекторам для проверки все необходимые документы, которые не вызвали никаких нареканий. Также инспекцию удовлетворило и состояние самого спорткомплекса.

Кроме того, проверяющие остались довольны презентацией от представителей донецкого "Шахтера", посвященной организации и проведению еврокубковых матчей на "Металлисте".

Таким образом, ожидается, что в январе УЕФА даст Харькову окончательное разрешение на проведение международных матчей, и донецкий "Шахтер" сможет провести на СК "Металлист" матч 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты".

Напомним, сейчас на СК "Металлист" регулярно играет лишь любительский клуб "Металлист-1925", который выступает в аматорском чемпионате Украины.