Globe Soccer Awards-2016: Роналду – лучший футболист, "Реал" — лучший клуб, Перес - лучший президент

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определили лауреатов Globe Soccer Awards по итогам 2016 года, сообщает официальный сайт премии.

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду получил приз лучшего футболиста. Кроме того, "Реал" был назван лучшим клубом, а его руководитель Флорентино Перес - лучшим президентом.

Лучшим тренером года стал наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш, лучшим арбитром - британец Марк Клаттенбург.

Напомним, ранее Криштиану Роналду уже получил ряд премий, которые вручаются лучшему футболисту года. Самая значительная из них - "Золотой мяч" от издания France Football.