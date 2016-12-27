Роналду получил премию Лучшему спортсмену года в Европе

Звездный форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств.

Об этом сообщает ТСН.Проспорт со ссылкой на пресс-службу "королевского" клуба.

В голосовании, которое проводило польское издание PAP, португалец опередил шотландского теннисиста Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу.

Читайте такжеНемец Нойер признан лучшим вратарем мира в 2016 годуОтметим, что в этом году Роналду выиграл Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира с "Реалом", а также выиграл Евро-2016 со сборной Португалии.

Кроме того, футболист получил личную награду - четвертый "Золотой мяч".