Роналду получил премию Лучшему спортсмену года в Европе
17:56, 27 декабря 2016Футбол
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Португалец собрал в этом году все возможные награды.
Роналду получил очередную премию / REUTERS
Звездный форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим спортсменом года в Европе по версии 27 информагентств.
Об этом сообщает ТСН.Проспорт со ссылкой на пресс-службу "королевского" клуба.
В голосовании, которое проводило польское издание PAP, португалец опередил шотландского теннисиста Энди Маррея и венгерскую пловчиху Катинку Хоссу.
Читайте такжеНемец Нойер признан лучшим вратарем мира в 2016 годуОтметим, что в этом году Роналду выиграл Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира с "Реалом", а также выиграл Евро-2016 со сборной Португалии.
Кроме того, футболист получил личную награду - четвертый "Золотой мяч".
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