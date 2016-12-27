Защитник "Шахтера" Шевчук решил завершить карьеру футболиста
13:39, 27 декабря 2016Футбол
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37-летний футболист провел в донецком клубе двенадцать лет.
Шевчук завершил карьеру футболиста / ФК "Шахтер"
Защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом сообщает Tribuna.ua.
Шевчук является воспитанником волынского футбола. В течение своей карьеры он выступал в "Ковеле", хмельницком "Подолье", запорожском и донецком "Металлургах", российском "Шиннике", а также "Днепре".
В сезоне 2000/01, а также бесперерывно с 2005 года защитник играл за "Шахтер", став с ним семикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА.
Также на счету Шевчука 54 матча за сборную Украины, в составе которой он выступал с 2003 года. Футболист принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016.
Напомним, ранее "Шахтер" покинули форварды Эдуардо и Евгений Селезнев.
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