Защитник "Шахтера" Шевчук решил завершить карьеру футболиста

Защитник донецкого "Шахтера" Вячеслав Шевчук принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Шевчук является воспитанником волынского футбола. В течение своей карьеры он выступал в "Ковеле", хмельницком "Подолье", запорожском и донецком "Металлургах", российском "Шиннике", а также "Днепре".

В сезоне 2000/01, а также бесперерывно с 2005 года защитник играл за "Шахтер", став с ним семикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА.

Также на счету Шевчука 54 матча за сборную Украины, в составе которой он выступал с 2003 года. Футболист принимал участие в Евро-2012 и Евро-2016.

Напомним, ранее "Шахтер" покинули форварды Эдуардо и Евгений Селезнев.