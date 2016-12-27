Форвард сборной Украины Зозуля может перейти в греческий ПАОК

Форвард сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля в январе может стать игроком греческого ПАОКА. Об этом сообщает Tribuna.com.

Клуб из Салоников намерен взять 27-летнего футболиста в аренду.

Напомним, летом 2016 года Зозуля подписал с "Бетисом" контракт на три года. Форвард не сумел закрепиться в основе испанского клуба и выходил на поле всего четыре раза на замену.

В ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по "Днепру" украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.

Ранее сообщалось об интересе к Зозуле со стороны немецкого "Дармштадта", где уже выступают украинцы Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский.