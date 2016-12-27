Форвард сборной Украины Зозуля может перейти в греческий ПАОК
13:14, 27 декабря 2016Футбол
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Роман Зозуля в ближайшее время может снова сменить клуб.
Зозуля может перейти в ПАОК / @RealBetis
Форвард сборной Украины и испанского "Бетиса" Роман Зозуля в январе может стать игроком греческого ПАОКА. Об этом сообщает Tribuna.com.
Клуб из Салоников намерен взять 27-летнего футболиста в аренду.
Напомним, летом 2016 года Зозуля подписал с "Бетисом" контракт на три года. Форвард не сумел закрепиться в основе испанского клуба и выходил на поле всего четыре раза на замену.
В ПАОК выступают бывшие партнеры Зозули по "Днепру" украинец Евгений Шахов и бразилец Лео Матос.
Ранее сообщалось об интересе к Зозуле со стороны немецкого "Дармштадта", где уже выступают украинцы Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский.
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