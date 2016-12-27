Симеоне и Сантуш признаны лучшими тренерами 2016 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала ежегодный рейтинг лучших клубных тренеров мира и лучших тренеров сборных команд. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лучшим клубным тренером признан аргентинский наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне, который в минувшем сезоне привел свою команду к финалу Лиги чемпионов.

Второе место в рейтинге занял тренер "Реала" Зинедин Зидан, третье - наставник английского "Лестера" Клаудио Раньери.

Среди тренеров сборных команд лучшим стал Фернанду Сантуш, который привел родную для себя сборную Португалии к триумфу на Евро-2016.

В тройку лучших также попали экс-тренер сборной Исландии Ларс Лагербек и наставник сборной Германии Йоахим Лев.

Напомним, лучшим вратарем по версии IFFHS стал немец Мануэль Нойер.