Немец Нойер признан лучшим вратарем мира в 2016 году

10:48, 27 декабря 2016
Футбол
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IFFHS составила ежегодный рейтинг лучших голкиперов мира.

Нойера признали лучшим вратарем мира / fourfourtwo.com

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим вратарем мира в 2016 года голкипера мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера. Об этом сообщает официальный сайт организации

Для 30-летнего футболиста эта награда стала четвертой подряд. Он опередил в рейтинге Итальянца Джанлуиджи Буффона, португальца Руи Патрисиу, чилийца Клаудио Браво и испанца Давида Де Хеа.

IFFHS определяет лучшего вратаря мира с 1987 года. Рекордсменом по количеству побед является испанец Икер Касильяс, который признавался лучшим пять раз.

Напомним, лучшим футболистом мира в 2016 году был признан Криштиану Роналду, который получил "Золотой мяч".

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