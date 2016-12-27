Немец Нойер признан лучшим вратарем мира в 2016 году
10:48, 27 декабря 2016Футбол
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IFFHS составила ежегодный рейтинг лучших голкиперов мира.
Нойера признали лучшим вратарем мира / fourfourtwo.com
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала лучшим вратарем мира в 2016 года голкипера мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Для 30-летнего футболиста эта награда стала четвертой подряд. Он опередил в рейтинге Итальянца Джанлуиджи Буффона, португальца Руи Патрисиу, чилийца Клаудио Браво и испанца Давида Де Хеа.
IFFHS определяет лучшего вратаря мира с 1987 года. Рекордсменом по количеству побед является испанец Икер Касильяс, который признавался лучшим пять раз.
Напомним, лучшим футболистом мира в 2016 году был признан Криштиану Роналду, который получил "Золотой мяч".
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