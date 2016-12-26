Сборные Аргентины и Бразилии могут сыграть товарищеские матчи с Украиной перед ЧМ-2018

В 2018 году сборная Украины может провести товарищеские матчи с Аргентиной и Бразилией. Об этом заявил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко, сообщает Tribuna.com.

"ФФУ отправит администратора на переговоры с Аргентиной и Бразилией. На 2017 год календарь сверстан, поэтому в нем провести матч невозможно.

А перед ЧМ-2018 аргентинцы и бразильцы будут хотеть провести сбор в Европе. ФФУ предложила им провести сбор в Украине. Хотим сработать на опережение и договориться о проведении товарищеских матчей в 2018-м", – сказал Павелко.

Напомним, ранее Павелко проводил предварительные переговоры о товарищеских матчах с Бразилией и Аргентиной во время своего визита в Южную Америку.

Чемпионат мира по футболу 2018 года должен состояться в России.