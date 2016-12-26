АПЛ: "Челси" выиграл с клубным рекордом, успехи "Арсенала", "МЮ" и "Ман Сити" (результаты матчей)
Команда Антонио Конте побеждает уже 12 матчей подряд в Премьер-лиге.
Лондонский "Челси" победил "Борнмут" в домашнем матче 18-го тура английской футбольной Премьер-лиги и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.
Встреча завершилась со счетом 3:0 - дублем в составе хозяев отметился Педро, еще один гол с пенальти забил Эден Азар.
Эта победа стала для "Челси" 12-й подряд, что является клубным рекордом. Рекорд Премьер-лиги по количество побед подряд удерживает лондонский "Арсенал", который в сезоне 2001/02 выиграл 14 встреч кряду.
В других матчах тура отметим непростую победу "Арсенала" над "Вест Бромвичем" (1:0), а также успех "Манчестер Юнайтед" в матче с "Сандерлендом (3:1). Важно, что для "МЮ" это четвертый выигрыш подряд - команда Жозе Моуриньо продолжает вести борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.
В последней сегодняшней игре тура "Манчестер Сити" победил "Халл Сити" со счетом 3:0 и вышел на второе место в турнирной таблице.
Результаты матчей с участие лидеров:
Арсенал - Вест Бромвич - 1:0 (0:0)
Гол: Жиру (87).
Челси - Борнмут - 3:0 (1:0)
Голы: Педро (24, 90+3), Азар (49, с пенальти).
Лестер - Эвертон - 0:2 (0:0)
Голы: Миральяс (51), Лукаку (90).
Манчестер Юнайтед - Сандерленд - 3:1 (1:0)
Голы: Блинд (39), Ибрахимович (82), Мхитарян (86) - Борини (90).
Халл Сити - Манчестер Сити - 0:3 (0:0)
Голы: Туре (72, с пенальти), Ихеаначо (78), Дэвис (90+4, в свои ворота).
Положение лидеров:
1. Челси - 46 очков (18 матчей);
2. Манчестер Сити - 39 (18);
3. Ливерпуль - 37 (17);
4. Арсенал - 37 (18);
5. Тоттенхэм - 33 (17);
6. Манчестер Юнайтед - 33 (18);
7. Эвертон - 26 (18);
8. Саутгемптон - 24 (17).