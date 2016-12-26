ФИФА рассмотрит расширение чемпионата мира в январе

Международная федерация футбола (ФИФА) в январе может утвердить расширение финальной части чемпионата мира по футболу, сообщает xsport.ua.

Рабочая группа по этому вопросу продолжает работать над форматом, при котором в заключительной части мирового первенства будут играть 48 команд, которые планируется делить на 16 групп по 3 сборные. В результате такой турнирной сетки будет проведено 80 игр за 32 дня, а стадия плей-офф стартует с 1/16 финала.

По прогнозам аналитиков, доход от проведения чемпионата мира вырастет на 20 процентов. Так, согласно исследованию ФИФА, чистая прибыль может увеличиться на 640 миллионов долларов.

Данный вопрос будет поставлен на голосование исполкома ФИФА 10 января 2017 года в Цюрихе.

Напомним, ранее руководство ФИФА рассматривало вариант с отменой ничейных результатов на групповых стадиях чемпионатов мира.