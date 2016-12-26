"Шахтер" готов продать Ракицкого в "Бешикташ" за шесть миллионов евро - СМИ

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в турецкий "Бешикташ", сообщает ua.tribuna.com, ссылаясь на Fanatik.

Президент стамбульского клуба Фикрет Орман считает украинца главной трансферной целью для усиления защиты и лично подключился к переговорам.

Из-за финансовых ограничений ФИФА "Бешикташ" хочет взять игрока в аренду с правом выкупа летом за 3,5-4 миллиона евро. "Шахтер" просил за Ракицкого 8 миллионов евро, но снизил требование до 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб провел первый раунд переговоров с игроком, но пока не смог договориться по условиям контракта.