"Шахтер" готов продать Ракицкого в "Бешикташ" за шесть миллионов евро - СМИ
13:23, 26 декабря 2016Футбол
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Стамбульский клуб всерьез заинтересовался лидером защиты "горняков".
Ракицкого хотят видеть в "Бешикташе" / sport.obozrevatel.com
Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий может перейти в турецкий "Бешикташ", сообщает ua.tribuna.com, ссылаясь на Fanatik.
Президент стамбульского клуба Фикрет Орман считает украинца главной трансферной целью для усиления защиты и лично подключился к переговорам.
Из-за финансовых ограничений ФИФА "Бешикташ" хочет взять игрока в аренду с правом выкупа летом за 3,5-4 миллиона евро. "Шахтер" просил за Ракицкого 8 миллионов евро, но снизил требование до 6 миллионов.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб провел первый раунд переговоров с игроком, но пока не смог договориться по условиям контракта.
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